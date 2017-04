Bruxelas vê Pequim como “parceiro chave” da União Europeia

A responsável pela diplomacia da União Europeia (UE), Federica Mogherini, disse esta quinta-feira que a China é um parceiro chave para enfrentar os conflitos e desafios que atingem a Europa, como a guerra na Síria ou o ‘Brexit’.

“A China é uma peça muito importante para a segurança no nosso lado do mundo, na nossa região”, afirmou Mogherini, durante um encontro com estudantes na Universidade de Tsinghua, em Pequim.

A UE e a China “têm a responsabilidade global de se comprometerem com a defesa da segurança”, acrescentou Mogherini.