Bruxelas quer apoio de Pequim para travar conflito na península coreana

Federica Mogherini considerou ontem, perante mais de uma centena de alunos da Universidade de Tsinghua, que a União Europeia e a República Popular da China têm a responsabilidade comum de evitar um conflito na península coreana. As consequências de uma guerra na Ásia Oriental seriam devastadoras para o mundo, avisa a Comissária europeia.

A chefe da diplomacia da União Europeia expressou esta quinta-feira, na República Popular da China, preocupação sobre as tensões provocadas pelo programa nuclear de Pyongyang, sublinhando que Bruxelas e Pequim têm como responsabilidade evitar uma escalada militar na península coreana.

Federica Mogherini, num discurso na Universidade de Tsinghua alertou para as implicações que uma crise na região da Península da Coreia pode reflectir a nível mundial: “Todos percebem que uma crise com a Coreia do Norte tem implicações globais”, disse a chefe da diplomacia da União Europeia aos estudantes da Universidade de Tsinghua no final de três dias de visita à República Popular da China.

Durante a conferência, Mogherini revelou um comentário da própria filha, de 12 anos de idade, que afirmou que a ameaça de uma “guerra nuclear” reforça a importância da República Popular da China no sentido de se evitar a deterioração da situação: “Se uma criança de 12 anos, na Europa, entende os riscos de uma escalada em locais tão longe de casa torna-se evidente que nós (União Europeia e a China) temos responsabilidade comuns”, afirmou.

Federica Mogherini disse também que as questões relacionadas com a Coreia do Norte foram abordadas com as autoridades chinesas durante os encontros que manteve em Pequim, nos últimos dias.

A comissária sublinhou que a China e a União Europeia “têm responsabilidades comuns e interesse em evitar uma escalada militar na península coreana, forçando a Coreia do Norte a aceitar as obrigações internacionais e os compromissos com a ‘comunidade internacional’ aceitando trabalhar em conjunto para a desnuclearização da península coreana”.

O avanço do programa nuclear da Coreia do Norte, que supostamente alcançou a capacidade de atingir os Estados Unidos está a provocar a mais grave crise na região dos últimos anos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou a Pequim no sentido de a República Popular da China influenciar o regime de Pyongyang para pôr fim ao programa de mísseis nucleares.

Mesmo assim, a Coreia do Norte procedeu a novos testes balísticos e prepara-se para o sexto ensaio com material nuclear, em breve.

Na quarta-feira, o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, afirmou que o uso de armas convencionais ou mísseis nucleares pela Coreia do Norte podem ter uma “poderosa e efectiva resposta militar” por parte dos Estados Unidos.