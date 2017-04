Artistas e associações devem apresentar informações para Anuário de Drama até Junho

As associações artísticas e os artistas locais têm até ao dia 30 de Junho para apresentarem informações sobre eventos e actividades artísticas realizados em Macau que considerem relevante para introduzir nos “Anuários de Drama de Macau” relativos a 2016 e a 2017.

Ao Instituto de Cultura do Teatro de Macau cabe a função de ajudar o Instituto Cultural no processo de edição do “Anuário de Drama de Macau de 2016” e na recolha de informações para o “Anuário de Drama de Macau de 2017. O processo deve contar ainda com grupos culturais e artistas a título individual, de modo a “evitar omissões e a assegurar a integridade dos dados.”

A iniciativa do Instituto Cultural (IC) tem como fim “manter um registo detalhado do desenvolvimento artístico de Macau”, uma vez que se mostra “necessário documentar de forma sistemática as informações sobre as actividades artísticas realizadas em Macau”, explica o organismo em comunicado.