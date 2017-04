Adelson doou 40 milhões de patacas para a tomada de posse de Donald Trump

O magnata Sheldon Adelson doou cinco milhões de dólares – cerca de 40 milhões de patacas – ao comité de organização da cerimónia da tomada de posse de Donald Trump como 45.o presidente dos Estados Unidos da América. O montante foi ontem avançado pelo The New York Times e o motivo não foi apenas a sua simpatia assumida do magnata pelo Partido Republicano.

De acordo com o jornal nova-iorquino, o presidente da Las Vegas Sands e da Sands China pretende que a administração de Trump proíba os websites de poker que competem com os seus casinos e promova a transferência da Embaixada dos Estados Unidos da América em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém.

O valor do contributo financeiro dado por Sheldon Adelson e pela sua esposa Miriam foi o mais elevado de sempre dado por um contribuinte a título individual. A generosidade do patrão da Las Vegas Sands superou as doeças feitas, por exemplo, por gigantes do sector do carvão, do gás, do tabaco ou do petróleo.

De acordo com o The New York Times, o casal Adelson foi destacado nos agradecimentos de Donald Trump no almoço em homenagem aos militantes republicanos. Na manhã seguinte, o presidente da Sands China sentou-se alguns lugares atrás de Trump, quando o empresário tomou posse como presidente dos Estados Unidos da América.

Os documentos divulgados esta semana pelo Comité de organização da cerimónia de tomada de posse mostram que as doações totalizaram cerca de 857 milhões de patacas, o dobro do valor recolhido em qualquer outra cerimónia da índole.

O jornal norte-americano escreveu também que os presidentes anteriores foram mais comedidos nos limites estabelecidos pelas suas administrações: George W. Bush, por exemplo, limitou as ofertas na sua primeira inauguração às 800 mil patacas e na segunda aos dois milhões. Já Barack Obama aceitou doações até às 400 mil patacas em 2009, proibindo aquelas atribuídas tanto por empresas, como por lobbyistas. No entanto, quando foi empossado para um segundo mandato, passou a aceitar contribuições até aos oito milhões de patacas e ofertas individuais até aos dois milhões.