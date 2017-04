Marine Le Pen: Apologista de uma França para os franceses

Entre os 11 candidatos que a 23 de Abril disputam a primeira volta das eleições presidenciais francesas, Marine Le Pen, de 48 anos, figura entre o pelotão da frente, liderando as intenções de voto a par com o centrista Emmanuel Macron. Presidente do partido de extrema-direita Frente Nacional, apresenta-se como candidata anti-sistema, socorrendo-se de um discurso anti-imigratório e anti-europeu. Empurrada pelo “Brexit” e pela vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas, a eurodeputada viu a sua campanha assombrada por investigações judiciais, nomeadamente a alegada atribuição de empregos fictícios à sua assistente parlamentar.

Emmanuel Macron – O estreante que se posiciona ao centro

Antigo ministro da Economia do Governo socialista de François Hollande, o ex-banqueiro, de 39 anos, criou o movimento “Em Marcha!” em Abril de 2016, abandonando o Governo em Agosto. A falta de experiência de Emmanuel Macron, que nunca antes havia participado numa corrida eleitoral, tem-lhe valido criticas por parte dos opositores, o que não impediu que se tenha imposto como o principal adversário de Marine Le Pen, com quem disputa o topo das intenções de voto nas sondagens. O candidato centrista é apontado como um dos nomes que deverão figurar na segunda volta do escrutínio, que se disputa a 7 de Maio.

François Fillon – O conservador a braços com a justiça

Primeiro-ministro entre 2007 e 2012, sob a presidência de Nicolas Sarkozy, é membro do partido Les Républicains. Impôs-se como candidato presidencial do seu partido, derrubando todas as previsões e deixando para trás o veterano Alain Juppé. O seu programa combina, segundo a agência France Press, uma abordagem liberal na economia e conservadora no campo social (são conhecidas as suas posições contra a comunidade homossexual e contra a adopção por casais do mesmo sexo). A campanha do candidato de 63 anos tem sido manchada por acusações de ter atribuído empregos à mulher e aos filhos, enquanto deputado. É ainda acusado pela justiça de desvio de verbas e apropriação indevida de bens sociais.

Jean-Luc Mélenchon – O rosto da esquerda insubmissa

Candidato da extrema-esquerda, o ex-socialista, de 65 anos, nascido em Marrocos, participa pela segunda vez em eleições presidenciais francesas. Em 2012 não foi além do quarto lugar, com 11,1 por cento dos votos. Candidato pelo movimento “França Insubmissa”, que fundou em Fevereiro de 2016, Jean-Luc Mélenchon apresenta um programa anti-capitalista, que diz ser alcançável através de uma “revolução cidadã”. A aproximação ideológica com o candidato socialista não o impediu de rejeitar uma proposta de aliança. Ministro da Educação no Governo de Lionel Jospin, Mélenchon abandonou o Partido Socialista Francês em 2008 para fundar o Partido de Esquerda, de que é co-presidente.