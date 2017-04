Reprodução, venda e hospedagem de animais podem deixar de ser permitidos numa mesma empresa

A última sessão da consulta pública sobre a proposta de Lei de Controlo Sanitário Animal Médico-Veterinária decorreu ontem, tendo sido aventada a possibilidade de deixar de ser permitido que um mesmo estabelecimento disponibilize ao mesmo tempo serviços de reprodução, venda e hospedagem de animais de estimação.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a reunião realizada pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) – e que contou com a presença de 40 cidadãos – foi inserida no texto da consulta a recomendação de que as licenças das duas linhas de negócio não podem coexistir na mesma organização. A indústria, porém, colocou entraves à proposta.