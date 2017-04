Investigação sem fim à vista continua a atrasar reconstrução do edifício Sin Fong Garden

O Ministério Público foi incapaz de avançar com uma data para a conclusão da investigação ao processo do edifício Sin Fong Garden, sendo que a reconstrução do prédio vai continuar pendente. As actualizações sobre o caso foram avançadas ontem por Wong Mang Seng, presidente da administração do condomínio do edifício, após uma reunião com representantes da Procuradoria.

Wong Man Seng explicou à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que o Ministério Público não conseguiu avançar com uma estimativa para terminar o processo, uma vez que o caso envolve muitos interessados.

Sobre as obras de reconstrução, o representante dos condóminos explicou que foram abordados dois bancos para tratar das condições do futuro financiamento da empreitada de reconstrução da estrutura. Com uma das instituições já foi possível chegar a um acordo sobre as condições do empréstimo. Porém, com o processo parado e podendo haver uma subida nas taxas de juro, Wong Mang Seng mostrou-se preocupado com a necessidade de voltar a renegociar as condições do financiamento.