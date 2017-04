Uma foto por dia

Em busca da luz: Um grupo de homens repara baterias utilizando material improvisado numa loja da cidade de Peshawar. O Paquistão depara-se quotidianamente com apagões prolongados, alguns dos quais se estendem por mais de 16 horas. O governo paquistanês negligenciou ao longo das últimas décadas a construção de novas centrais de produção de energia e o país apresentará actualmente um défice de 5000 megawatts de electricidade. O problema ameaça agravar-se com o aumento do consumo de energia. EPA/BILAWAL ARBAB

