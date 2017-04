Um homem foi ontem conduzido ao hospital, depois de ter caído de um edifício, situado no cruzamento entre a Rua do Tarrafeiro e a Rua de Cinco de Outubro, quando tentava limpar as janelas do apartamento em que vivia.

O incidente ocorreu ao início da manhã de ontem. O homem, na cada dos 60 anos, caiu de uma altura de pouco mais de quatro metros, quando limpava a parte de fora das janelas do apartamento em que vive. A vítima sofreu ferimentos ligeiros na cabeça.