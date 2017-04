Quatro conjuntos de semáforos, situados na Avenida de D.João IV, no centro da cidade, e na Rua de Sacadura Cabral, nas imediações do Tap Seac, vão ser progressivamente desligados entre o próximo sábado e a próxima segunda-feira. A medida, temporária, foi tomada para que os equipamentos sejam sujeitos a reparações. Até ao final do mês, os semáforos deverão voltar a funcionar normalmente.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...