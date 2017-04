Preço médio do metro quadrado subiu 20 mil patacas num ano

O preço médio do metro quadrado das casas no território atingiu 91.801 patacas em Março, um aumento de 19.060 patacas no intervalo de um ano, indicam dados oficiais ontem divulgados.

De acordo com o portal da Direcção dos Serviços de Finanças, a subida do preço do metro quadrado não travou as transacções, cujo número subiu significativamente de 591 para 1.120 em termos anuais homólogos.

Das três áreas de Macau, a península foi onde se verificou o maior número de vendas (832 contra 476 em Março de 2016), onde o preço médio do metro quadrado foi de 87.528 patacas – contra as 70.688 patacas registadas em igual período de 2016.

Na ilha da Taipa, o número de fracções autónomas destinadas à habitação transaccionadas subiu de 88 para 211, apesar de o preço médio por metro quadrado também ter aumentado de 74.302 para 95.775 patacas.

O preço das casas também se manteve em alta na ilha de Coloane, com o valor médio a atingir 120.229 patacas – o mais elevado das três zonas –, onde foram vendidas em Março 77 fracções, mais 50 do que no mesmo mês do ano passado, de acordo com os dados ontem tornados públicos.

Desde a liberalização de facto do jogo em Macau, ocorrida em 2004, com a abertura do primeiro casino fora do universo pertencente ao magnata Stanley Ho, o sector imobiliário tem estado sempre em alta.

Os preços começaram a cair no início de 2015 e registam, desde então, flutuações.

No ano passado, o preço médio do metro quadrado das fracções autónomas habitacionais foi de 86.342 patacas, uma queda ligeira de 0,6 por cento, depois de, em 2015, terem caído 13 por cento em relação ao ano precedente, de acordo com dados oficiais.

Os elevados preços de compra ou arrendamento de habitação são um dos principais motivos de descontentamento da classe média em Macau.