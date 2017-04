Mulher detida por assalto com spray de gás pimenta  

A Polícia Judiciária prendeu uma mulher, oriunda da República Popular da China, suspeita de ter recorrido a um spray de gás pimenta para roubar cerca de 350 mil patacas a um homem que conheceu num casino dos casinos do território.

A mulher, de 31 anos, foi detida na terça-feira, quando se preparava para regressar à RAEM.

Na sua última deslocação ao território, a suspeita terá estado envolvida num crime com contornos violentos. A mulher terá pedido a um apostador que conheceu nos dos casinos do território que lhe cambiasse uma quantidade avultada de dinheiro. Quando o homem apareceu com o montante combinado, a mulher atacou-o com um spray de gás pimenta e dois cúmplices neutralizaram a vítima, tendo os três meliantes fugido com o dinheiro que o homem transportava.

Depois de interrogada pela polícia, a mulher reconheceu a autoria do assalto, mas garantiu que ficou apenas com 10 mil das 350 mil patacas sonegadas. O restante dinheiro, alega, ficou com os dois cúmplices, que terão regressado de imediato à República Popular da China.