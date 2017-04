Maio é o mês de Portugal em Timor

Um concerto de cante alentejano, debates e uma mostra documental de países lusófonos são alguns dos destaques da Semana da Língua Portuguesa, que começa a 2 de Maio, em Díli.

A semana, organizada em conjunto pela Embaixada de Portugal em Díli e pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, arranca com a inauguração de uma exposição sobre a história da língua portuguesa, na Universidade Nacional de Timor Lorosa´e (UNTL).

A mostra, que pretende destacar o lugar que a língua portuguesa ocupa no mundo, está direccionada em particular para o público escolar e deverá depois visitar outros estabelecimentos de ensino em Timor-Leste.

No dia 3 de Maio está prevista a realização de um seminário subordinado ao tema “Criar, Educar e Inovar em Língua Portuguesa”, com especialistas que vão analisar temas da área do ensino e da sociedade civil.

A 4 de Maio, Díli acolhe um concerto em homenagem do cante alentejano, património imaterial da humanidade, com a dupla Bernardo Espinho e António Caixeiro.

No âmbito do programa da Semana da Língua Portuguesa, a Escola Portuguesa Ruy Cinatti promove um conjunto de actividades que se inserem também nas comemorações do 15º aniversário deste estabelecimento de ensino.

Está ainda prevista a apresentação do “Novo Atlas da Língua Portuguesa”, da autoria do reitor do ISCTE – Instituto Universitário da Lisboa, Luís Antero Reto, projecto apoiado pelo Camões e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

Do programa faz ainda parte a exibição dos documentários da Série DOC TV CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), com o título “A Nossa Língua”, co-produzidos com o apoio da CPLP, no âmbito do 1º Programa de fomento à produção e teledifusão de documentários da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Neste caso, os documentários começam a ser transmitidos a 06 de Maio, com a mostra a decorrer nas oito semanas seguintes.

Durante a semana da língua, a delegação da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) em Timor-Leste promove uma mostra de produtos portugueses sob o tema “Venha conhecer os sabores e a gastronomia de Portugal”.