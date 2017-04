Interpol lançou mandato de captura dirigido a bilionário chinês

A República Popular da China disse ontem que a Interpol emitiu um “alerta vermelho” para a captura de Guo Wengui, um bilionário chinês que ameaçou tornar pública a corrupção ao mais alto nível no Partido Comunista Chinês.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Lu Kang avançou com aquela informação, mas recusou detalhar quais os crimes de que Guo é acusado. A Interpol não comentou, entretanto, aquela informação. Guo também não surge no ‘site’ da organização.

O bilionário do sector estatal deixou de ser visto em público, em 2014, mas voltou a aparecer recentemente, em duas entrevistas a órgãos de comunicação publicados em chinês além-fronteiras e numa série de mensagens difundidas através da rede social Twitter, em que diz deter informações comprometedoras para a liderança chinesa.

Guo viverá actualmente em Londres.

O empresário está ligado a Ma Jian, antigo vice-director dos serviços de inteligência da China, que foi condenado por corrupção em Fevereiro passado.