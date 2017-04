Pelo menos 44 pessoas morreram esta quarta-feira na sequência de um acidente com um autocarro no estado do Himachal Pradesh, na zona montanhosa do norte da Índia, disse à France-Presse um responsável administrativo local.

“Um autocarro de uma empresa privada despenhou-se. Caiu de uma ravina. Segundo as últimas informações, 44 pessoas morreram”, disse à France-Presse Rohan Chand Thakur, responsável administrativo do distrito de Shimla.