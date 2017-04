IAS diz não ter recorrido a contratos de prestação de serviços

Fotografia: Hoje Macau;

Vong Yim Mui, presidente do Instituto de Acção Social (IAS) declarou à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que aquela entidade apresentou um relatório ao secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, onde afirma que o IAS “não recrutou trabalhadores recorrendo a contratos de prestação de serviços”.

O relatório anual do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) menciona que funcionários do IAS estariam envolvidos num processo crime relacionado com má conduta profissional. Vong Yim Mui respondeu afirmando que, antes do caso ter sido reportado ao CCAC, já o IAS havia iniciado um processo disciplinar contra o funcionário envolvido, tendo já sido aplicada uma penalização traduzida em corte de salário e reajuste de funções.

No que diz respeito ao centro de formação profissional destinado a pessoas com deficiência de foro intelectual, Vong Yim Mui disse que as obras de acabamento já terminaram e que o centro deverá entrar em funcionamento em Julho. Esta nova estrutura deverá oferecer espaço para 200 pessoas com deficiência de foro intelectual.