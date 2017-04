Ho diz que Wang Xiandi “espiava” políticos do Continente nos casinos

Ho Chio Meng revelou ontem que a co-arguida Wang Xiandi permitia ao Ministério Público informar as autoridades do Continente sobre os hábitos de jogo em Macau de funcionários públicos da República Popular da China. Num caso concreto, o ex-Procurador falou de dois dirigentes das forças militares chinesas sobre os quais era necessário saber se apostavam nos casinos do território.

“Há processos no Interior da China, como um com dois dirigentes das forças militares, mas também outros, que podem envolver Macau e os grandes casinos. Nestes casos não se abria processos, não se tratavam de questões jurídicas e ela nem se identificava como funcionária do Ministério Público. Mas utilizava a sua rede social para apurar quem andava a jogar”, afirmou Ho Chio Meng.

O Procurador defendeu também que Wang Xiandi, que chegou a Macau nos anos 90 para trabalhar como hospedeira na Air Macau, só tinha de dar explicações directamente ao procurador devido à confidencialidade das tarefas desempenhadas. Ho elogiou igualmente o papel da assistente, que considerou essencial para recuperar, em 2015, os 350 milhões de patacas de património que Ao Man Long tinha no Reino Unido.

Pela ligação a Wang Xiandi – arguida com quem Ho viajou ao Dubai à conta do Ministério Público, numa visita que a acusação alega ter sido de lazer – o ex-Procurador é acusado de 5 crimes de burla qualificada de valor consideravelmente elevado, 2 crimes de burla qualificada de valor elevado e 1 crime de peculato de uso.