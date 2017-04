Filha de peixe sabe nadar

Ivanka Trump, filha do presidente norte-americano Donald Trump, terá obtido autorização para registar três marcas no Continente durante a visita de Xi Jinping aos Estados Unidos. A notícia foi ontem avançada pela CNN e foi qualificada de “coscuvelhice” por Pequim.

A empresa de Ivanka Trump, a filha mais velha do Presidente norte-americano, Donald Trump, obteve autorização das autoridades chinesas para registar três marcas na República Popular da China, durante a visita que o Presidente chinês, Xi Jinping, efectuou recentemente aos Estados Unidos.

Segundo a cadeia de televisão CNN, Ivanka foi autorizada a registar a sua linha de malas, jóias e um serviço de SPA na China, na mesma noite em que se sentou junto a Xi e à sua esposa num jantar no ‘resort’ de Trump na Florida.

A empresa da filha de Trump, que desde há algumas semanas trabalha como assistente do pai, tem já 16 marcas registadas no Continente.

A advogada de Ivanka, Jamie Gorelick, argumentou que a filha do Presidente “não participou nas solicitações de registo da marca apresentadas pela sua empresa” ao Governo chinês, desde que renunciou à direcção da empresa.

Gorelick defendeu ainda que as normas éticas não obrigam a sua cliente a abdicar das responsabilidades na Casa Branca, em questões de política externa, só porque a sua empresa solicitou o registo num determinado país.

O ministério dos Negócios Estrangeiros chinês qualificou esta quarta-feira de “coscuvilhice” as informações, avançadas pela CNN, de que Ivanka obteve autorização para registar novas marcas na segunda maior economia do mundo: “Alguns órgãos de comunicação estão interessados em coscuvilhice e em tentar exagerar as coisas”, disse em conferência de imprensa o porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros Lu Kang.

A República Popular da China “protege os interesses dos donos das marcas de forma igual”, acrescentou o responsável.

O porta-voz do Governo chinês lembrou que “este processo é desenvolvido de acordo com a lei e não deveria dar-se excessiva importância ao assunto”.

Nos últimos meses, Ivanka converteu-se numa figura muito popular na China, após ter gravado a sua filha Arabella a cantar uma canção em chinês ou assistido às celebrações do Ano Novo chinês na embaixada da China em Washington.