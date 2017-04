Festival de Música de Beishan vai mostrar moda e design de Macau e Portugal

A exposição de arte e design “Rock Paper Scissors” é uma iniciativa inédita que junta este fim-de-semana criadores e produtos de moda e de design de Macau, Portugal e Zhuhai. O evento está integrado no festival de músicas do mundo de Beishan. A iniciativa realiza-se no sábado e no domingo, no vizinho município continental de Zhuhai.

Cláudia Aranda

Claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

É a primeira vez que a exposição de arte e design “Rock Paper Scissors” se realiza, integrada no festival de música do mundo de Beishan, em Zhuhai. O objectivo é promover o intercâmbio e mostrar as obras de criativos de Macau, de Portugal e do vizinho município continental de Zhuhai.

“Já vi muitos eventos culturais em Zhuhai e noutros lugares da República Popular da China, mas que incluíssem Macau e Portugal e Zhuhai, penso que esta é a primeira vez que acontece em Zhuhai”, disse ao PONTO FINAL Andy Cheung, da ZM Cultural Communication, o principal organizador do evento. Formada por dois parceiros – um em Macau e outro em Zhuhai, a empresa foi recentemente criada com a ambição de promover eventos culturais em Zhuhai, Macau e noutras cidades chinesas, explicou Cheung. Para esta exposição, no âmbito do Festival de Músicas do Mundo de Beishan, Cheung conta ainda com a colaboração da MunHub, de Macau, e de outras indústrias de Zhuhai: “Há muitas associações que levam os nossos artistas para longe, Xangai, Pequim, mas eu quero começar por um lugar mais perto, Zhuhai. A minha ambição é conectar estes grupos e criar oportunidades de intercâmbio e mostrar que há boas ideias que podem ser apresentadas aqui. Depois, da próxima vez, talvez possamos ir até Guangzhou”.

O evento “Rock Paper Scissors” vai ter lugar este fim-de-semana, nos dias 22 e 23 de Abril, entre as 16h e as 22h, em Zhuhai, no “Beishan World Music Festival”. O local da exposição é o mesmo do festival de música, o teatro de Beishan, no antigo templo da vila de Beishan, agora integrado na cidade de Zhuhai. A entrada é livre até às 17h, hora de início dos concertos (ver programação musical nesta página). Entre os participantes de “Rock Paper Scissors” contam-se criadores e marcas das indústrias culturais e criativas de Macau, como o artista plástico Fortes Pakeong Sequeira, as marcas Jpec Timber, JE Handcraft, Yolandakog Workshop, HYLÉ Design e Cocoberry Eight, da designer Bárbara Barreto Ian.

De Portugal vêm as marcas Manifesto Moda, Qwiu e AForest Design e de Macau a Lines Lab e a LL, todas levadas a Zhuhai pela MunHub, criada em 2014 pela dupla de designers formada por Clara Brito e Manuel Correia da Silva. De Zhuhai vão estar representados o Beijing Institute of Technology de Zhuhai, o Jilin College of the Arts de Zhuhai, Mechanical Party, Jenna Ceramic e Miss Match.

“Estas três regiões estão muito ligadas. Portugal, Macau, os macaenses, estão muito unidos, e Zhuhai está muito perto de Macau. Com este evento podemos pôr os criativos juntos. Esperamos, no futuro, trazer mais ideias de Portugal, via Macau, e Zhuhai, para o resto da China”, e vice-versa, prosseguiu Cheung.

O papel da MunHub é “trazer marcas de Macau e fazer a ponte com o universo lusófono, que é uma ideia nova em Zhuhai”, explicou Clara Brito ao PONTO FINAL: “A nós o que nos interessa e motiva é estarmos integrados cada vez mais no Delta do Rio das Pérolas e na cidade de Zhuhai, expandirmo-nos para estas cidades à volta, criar ‘network’ e ver que sinergias podem resultar daí”, acrescentou a estilista e criadora das marcas de moda Lines Lab e LL.

Andy Cheung conta que a iniciativa teve como ponto de partida um convite da parte dos organizadores do festival de música do mundo de Beishan à sua parceira de negócios em Zhuhai, da ZM: “O festival de Beishan atrai muita gente, locais e também de Macau, os artistas também vêm um pouco de todo o lado, pensei que podíamos fazer algo criativo que se integrasse com a música. Desta maneira, podemos mostrar mais sobre Macau e sobre os países de língua portuguesa”, acrescentou Cheung.