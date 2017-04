O Funk Soul Brother está de volta ao clube Pacha Macau. Êxitos como “Praise You”, “Rockafeller Skank” e “You’ve Come a Long Way, Baby” tornaram o DJ britânico Norman Cook famoso nos anos 1990. A lenda da house britânica conhecido por Fatboy Slim volta a actuar no território na sexta-feira, 28 de Abril. As portas abrem às 22h. A entrada é gratuita para as primeiras 100 fãs. Bilhetes antecipados custam 200 patacas com uma bebida. O preço à porta sobe para 350 patacas, com uma bebida.

