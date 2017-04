Exterior do Mercado Vermelho vai ser museu por um dia

O “Carnaval do Dia Internacional dos Museus de Macau, 2017” arranca a 3 de Maio com uma programação centrada na zona exterior do Mercado Vermelho e nas festividades do Dragão Embriagado. As festas prosseguem ao longo do mês de Maio, com exposições, palestras e visitas guiadas promovidas pelos 17 museus envolvidos na iniciativa. O dia internacional dos museus assinala-se mais adiante, a 18 de Maio.

Cláudia Aranda

O Instituto Cultural vai inaugurar dia 3 de Maio, às 10h30, o “Carnaval do Dia Internacional dos Museus de Macau, 2017”. O programa da iniciativa inclui exposições temáticas, visitas guiadas, actuações ao vivo, palestras e workshops centrados no festival do Dragão Embriagado – festividade inscrita na lista de património cultural intangível de Macau e Nacional – e no Mercado Vermelho, registado na lista de património cultural de Macau como edifício de interesse arquitectónico.

O Dia Internacional dos Museus é assinalado apenas a 18 de Maio, mas as celebrações começam logo no início do mês, com o envolvimento de 17 museus de Macau e sob o tema “O Museu Móvel – Mercado Vermelho e Festival do Dragão Embriagado”.

As celebrações vão custar pelo menos meio milhão de patacas, havendo uma expectativa de cerca de três mil visitantes, número registado no ano passado, anunciou ontem em conferência de imprensa a chefe do departamento de museus do Instituto Cultural, Lei Lai Kio.

Os principais locais escolhidos para a estreia das celebrações são o Mercado Vermelho e as ruas circundantes. Depois do dia inaugural, a festa prossegue nos museus.

No primeiro dia, é inaugurada uma exposição sobre o arroz votivo ofercido na altura da festividade dos barcos-dragão no interior do Mercado Vermelho, edifício de tijolos da mesma cor, estabelecido desde 1936 como mercado público. No exterior, vão ser instaladas réplicas de tendas de vendedores ambulantes e uma exposição sobre a história dos vendilhões de Macau. Além disso, vão ser organizados workshops destinados ao público. A casa de chá Long Va – estabelecimento carregado de história situado junto ao Mercado Vermelho – vai acolher uma série de palestras sobre o “Arroz do Barco-Dragão, “O Mercado Mais Vermelho” e “Vendedores de Rua e a Comunidade”.

Entre as diversas actividades anunciadas por alguns dos museus envolvidos nas celebrações, o destaque vai para o Museu Natural e Agrário que, no dia inaugural, vai organizar perto do Mercado Vermelho uma exposição sobre “hortaliças indispensáveis à vida”, para mostrar quais os legumes a consumir durante as festividades de 3 de Maio. Neste dia assinalam-se o Dia do Buda, destinado à limpeza das imagens do Buda nos templos de Macau e ilhas; o festival do Dragão Embriagado, organizado pelas associações de pescadores; e o nascimento do Deus Tam Kung.

No dia 21 de Maio, um domingo, entre as 8 e as 10h30 da manhã, o Museu Natural e Agrário vai também levar o público a fazer uma visita às terras húmidas de Macau para observação de aves migratórias. Para inscrição nesta actividade, é conveniente consultar a página electrónica do museu.

No dia 19 de Maio, o Centro de Ciência de Macau vai estar aberto ao público todo o dia e a entrada vai ser gratuita. Esta entidade vai também oferecer workshops e seminários.

Juntam-se ainda às celebrações o Arquivo Histórico Tung Sing Tong, o Espaço Patrimonial – Uma Casa de Penhores Tradicional, o Museu dos Bombeiros, Museu Marítimo, Museu das Comunicações, Museu da História da Taipa e Coloane, Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau, Museu Memorial Lin Zexu de Macau, Casa Cultural de Chá de Macau, Casa Memorial do Dr. Sun Yat Sem, Museu de Macau, Museu de Arte de Macau e Casas da Taipa.