Crescimento com pés de barro?

Afinal, a recuperação da economia do território e a performance registada nos últimos meses podem não ser tão sólidos como aparentam. O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve a projecção de que a economia de Macau vai voltar a crescer este ano, mas antecipou uma desaceleração para o próximo, indicou no ‘World Economic Outlook’.

A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em termos reais de 2,8 por cento em 2017 foi conhecida, em Fevereiro, num relatório da instituição financeira sobre a Região Administrativa Especial de Macau.

No relatório de Fevereiro, o FMI reviu em alta a projecção de crescimento, avançada em Outubro, que era de 0,2 por cento.

Para o próximo ano, o Fundo Monetário antecipou um abrandamento, com um aumento do PIB de 1,7 por cento em termos reais. Já para 2022, o World Economic Outlook previu uma recuperação, ao calcular um crescimento de 3,8 por cento para esse ano.

A economia de Macau contraiu-se em 2016 pelo terceiro ano consecutivo, apesar da recuperação da indústria do jogo.

O documento do Fundo Monetário Internacional reiterou previsões anteriores relativamente à taxa de desemprego de Macau, calculando que se mantenha na ordem dos 2 por cento este ano e no próximo. As taxas de inflação também se deverão manter baixas: 2 por cento em 2017, 2,2 por cento em 2018 e 3 por cento em 2022.

No ‘World Economic Outlook’, publicado na terça-feira em Washington, o Fundo Monetário Internacional melhorou ligeiramente a previsão de crescimento económico mundial para os 3,5 por cento em 2017 (contra os 3,4 por cento anteriormente previstos), projectando um crescimento de 3,6 por cento em 2018.