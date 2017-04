Continente vai criar sistema de garantias para embarcações de recreio

As autoridades alfandegárias de Cantão deram esta quarta-feira a conhecer um total de dez medidas, destinadas a impulsionar a Zona de Comércio Livre da Ilha da Montanha. Entre as propostas ontem dadas a conhecer, está uma que tem por grande objectivo facilitar a entrada no Continente de embarcações do território ao abrigo do programa de Turismo Individual de Embarcações de Recreio.

Zhu Xiaolei, vice-director da Divisão de Comércio Internacional do Posto Fronteiriço de Gongbei, adiantou à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que as autoridades do Continente estão a estudar a criação de um sistema de garantias que possa isentar os proprietários de embarcações de recreio de pagar seguro ou cauções sempre que se desloquem a portos chineses. O novo sistema ainda está a ser ponderado, mas poderá implicar que uma entidade terceira – uma associação de proprietários de iates, por exemplo – possa assumir a responsabilidade por eventuais estragos causados em terceiros.

Zhu Xiaolei adiantou ainda que a Zona de Comércio Livre da Ilha da Montanha será a primeira em toda a China dotada de um Centro de Serviços direccionado para a questão dos Direitos de Propriedade Intelectual.