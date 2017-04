Conselho de Renovação Urbana adia calendário e secretário pede paciência

À terceira reunião do Conselho para a Renovação Urbana não foi de vez. O calendário para a apresentação das conclusões dos três grupos de trabalho criados no seio do organismo ainda não foi apresentado na reunião de ontem do Conselho para a Renovação Urbana, de acordo com a Rádio Macau.

O órgão foi criado com o objectivo de lidar com a falta de resultados do Conselho Consultivo para o Reordenamento dos Bairros Antigos. Porém, encontro após encontro, os membros parecem não ser capazes de chegar a um consenso.

“Talvez não tenhamos que ser tão pessimistas. Os temas são de facto complicados, como a questão da percentagem dos condóminos para alterar a finalidade de um edifício. Não foi por acaso que a comissão anterior não chegou a acordo. É necessário tempo, se calhar demasiado tempo”, afirmou o secretário para os Transportes e Obras Públicas, segundo a Rádio Macau.

“As questões estão entregues às comissões e só quando chegarem a alguma conclusão é que virão para plenário. Não é por falta de trabalho, há reuniões mensais. Se o consenso não é possível também não se pode forçar”, sublinhou Raimundo do Rosário, à saída da reunião de ontem.