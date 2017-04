O café IFT, situado no espaço Anim’Art Nam Van, na Avenida da Praia Grande, recebe na próxima sexta-feira, 21 de Abril, a inauguração da exposição Strolling on Paper, da autoria de Che In Lei. A mostra, que reúne trabalhos em tinta da china da autoria da artista local, vai permanecer patente ao público até 21 de Junho, informa o Governo numa breve nota de imprensa.

