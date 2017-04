BNU de olhos postos no comércio internacional

A Agência do BNU (Banco Nacional Ultramarino) em Hengqin (Zhuhai) recebeu ontem a visita da Associação Industrial e Comercial de Macau (AICM) e da Associação de Jovens Empresários de Macau AJEM). O presidente da AICM e do Conselho de Administração da AJEM, Francisco Ho Ka Lon e outros membros da direcção do organismo foram recebidos pelo presidente da Comissão Executiva do BNU, Pedro Cardoso. No discurso de boas vindas, Pedro Cardoso sublinhou o empenho do BNU em desenvolver negócios entre Guangdong e Macau, bem como com a China Continental e os países de língua portuguesa.

