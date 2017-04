Beishan abre com dupla do Brasil e fecha com argentino “NaciónEkeko”

A sétima edição do festival de músicas do mundo de Beishan (Beishan World Music Festival) realiza-se no próximo fim-de-semana. O festival volta a decorrer no teatro de Beishan, naquele que foi o antigo templo da vila de Beishan, agora integrado na cidade de Zhuhai.

Este ano, o festival traz ao vizinho município continental mais de 30 artistas e músicos de todo o mundo e, pela primeira vez, uma feira de arte e design que junta criativos e obras de Macau, Portugal e China (ver texto principal).

A música arranca no sábado, a partir das 17h, com a dupla brasileira Verónica Nunes & Ricardo Vogt, antigos membros da banda brasileira Brazooka, baseada em Nova Iorque. Verónica Nunes – que, desde cedo chamou a atenção de Paul Simon e do músico e ex-ministro brasileiro da Cultura, Gilberto Gil – actua com o guitarrista e compositor brasileiro Ricardo Vogt, três vezes vencedor de um Grammy.

Segue-se o italiano Boris Savoldelli (conhecido pelos projectos vocais a solo experimentalistas), a intérprete chinesa de folk music, Zhe Lai, e os argentinos Tonolec Trio, que trabalham à volta de sons ancestrais de povos ameríndios. Da Lituânia, e a fechar o primeiro dia de concertos, vão estar os Žalvarinis, grupo de folk rock de Vilnius e uma das bandas mais conhecidas de folclore moderno do Báltico.

O trio Soul Sangam, que junta sonoridades da África Ocidental e da Índia com o violino de Lenneke van Staalen, abre o segundo dia de música em Beishan, domingo, dia 23. Segue-se o quarteto Han Ta – uma banda da Mongólia que combina o som da guitarra com instrumentos tradicionais – e os franceses Celtic Social Club, com raízes na música celta.

O festival de músicas do mundo de Beishan este ano vai encerrar com o trabalho do músico compositor e produtor da Argentina Diego Pérez, que apresenta o seu projecto NaciónEkeko, que combina um DJ set de música experimental e instrumentos acústicos tocados ao vivo, misturados com vozes e sons da natureza. C.A.