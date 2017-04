Acções de sensibilização dos Bombeiros com resultados positivos

O Corpo de Bombeiros divulgou ontem, em conferência de imprensa, os dados relativos às ocorrências a que deu resposta no primeiro trimestre de 2017. Em comparação com o período homólogo do ano passado, verificou-se uma diminuição de todas as ações operacionais, incluindo incêndios, saídas de ambulância, operações de salvamento e serviços especiais. No total, o Corpo de Bombeiros realizou mais de 11 mil acções operacionais entre 1 de Janeiro e 31 de Março de 2017.

O anúncio foi feito por Cheong Chi Wang. Chefe de primeira do Corpo de Bombeiros, o responsável anunciou a realização do Dia de Abertura ao Público da Corporação este domingo no Comando e Posto Operacional do Lago Sai Van, localizado na Avenida Doutor Stanley Ho. Ao longo do dia os participantes poderão vestir a pele de um soldado da paz e experimentar diversas tarefas conduzidas pelos Bombeiros. No âmbito do Dia Aberto da Corporação, irão ser exibidos instrumentos de socorro, explicados métodos de primeiros socorros e expostas algumas das viaturas ao serviço dos Bombeiros. Em simultâneo, vão ser organizados simulacros de acções de salvamento com o recurso a auto-escadas. O dia aberto tem como propósito “reforçar o intercâmbio interactivo entre bombeiros e moradores, permitir que conheçam melhor as tarefas desta Corporação e divulgar as mensagens de prevenção contra incêndios e extinção do fogo junto dos cidadãos”, referiu o chefe de primeira.

A diminuição das acções operacionais é apontada por Cheong Chi Wang, chefe de primeira do Corpo de Bombeiros, como um resultado positivo das ações de sensibilização levadas a cabo pela corporação no decorrer dos últimos três meses: “Pela primeira vez registamos uma diminuição dos casos porque a maioria das tarefas dos bombeiros são saídas de ambulâncias e registou-se uma diminuição nas saídas de ambulâncias e, por isso, a taxa também diminuiu”, explicou Cheong Chi Wang. Apesar dos resultados positivos no que diz respeito ao uso de ambulâncias, o dirigente reiterou apelo feito à população noutras ocasiões com o objectivo de “prevenir o uso abusivo dos serviços de ambulância e deixar os recursos de primeiros socorros aos cidadãos com necessidades.”

Por entre várias sessões de divulgação sobre proteção contra incêndios, o Corpo de Bombeiros conduziu ainda exercícios práticos, simulacros de evacuação e inspecções que resultaram num aumento da vigilância e da preparação dos residentes, comparativamente com o período homólogo de 2016. Contudo, a corporação espera dar continuidade aos mecanismos de coordenação desenvolvidos entre as diferentes associações de moradores da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) e o Corpo de Bombeiros.

Com a chegada do tempo de calor e elevada humidade, a corporação alertou a população para o uso cauteloso dos equipamentos elétricos de forma a evitar a sobrecarga e para procederem à inspecção e manutenção das instalações eléctricas. Os moradores devem ainda prestar atenção ao uso do esquentador e manter a boa ventilação interna para além de promoverem a inspecção e manutenção regular dos equipamentos.

Cheong Chi Wang revelou os dados relativos ao Curso de Formação de Chefes de Segurança contra Incêndios, completado por 62 representantes de associações da sociedade civil. Na sua vertente teórica, o curso dotou os participantes de conhecimentos sobre a teoria de combate a incêndios, serviços de ambulância e segurança dos combustíveis e sobre o Regulamento de Segurança contra Incêndios. Na vertente prática de extinção de fogo os formandos aprenderam a utilizar correctamente extintores e mangueiras, bem como a operar bocas de incêndio. Uma eventual reposição do curso será apenas considerada no final deste ano, após avaliação do mesmo.

CVN