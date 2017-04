“Special Olympics Golf Masters” arranca hoje com número recorde de participantes

A edição de 2017 do “Special Olympics Golf Masters”, torneio de golfe direccionado a portadores de deficiências de cariz intelectual, arranca hoje, com o número de participantes a ultrapassar o que foi registado nas cinco edições anteriores. Stefan Kruehn, um dos organizadores, prevê uma competição “renhida”.

Joana Figueira

Arranca hoje e prolonga-se até Sexta-feira, no relvado do Caesars Club, no Cotai, a 6ª edição da maior competição de golfe do mundo destinada a portadores de deficiências de natureza intelectual. O “Special Olympics Golf Masters” conta este ano com a participação de atletas de 24 delegações, em representação de 20 países e territórios. Os números têm vindo a subir desde 2011, ano em que a prova assentou pela primeira vez arraiais no território, há seis anos. Stefan Kuehn, um dos organizadores, adiantou ao PONTO FINAL que prevê uma competição renhida: “Umas vezes podemos ajudar com dinheiro, mas disponibilizar conhecimento e serviços ou espalhar a palavra, por vezes, pode ser melhor. A solução foi fazer ambas as coisas e é este o motivo pelo qual o ‘Special Olympics Golf Masters’ foi criado”, explicou Stefan Kruehn, à margem de uma conferência sobre a inclusão de pessoas com deficiência de foro intelectual que decorre até ao final da semana na Escola Internacional de Macau (TIS, em inglês).

Cerca de 80 atletas, oriundos de 20 países e territórios, estão em Macau para uma edição do torneio que bateu os recordes de inscrições e obrigou a organização a estabelecer um limite de participantes.

Concretizar com sucesso o maior torneio de golfe do mundo direccionado a pessoas com deficiências intelectuais não é tarefa fácil. Kruehn garante que os desafios verificam-se sobretudo ao nível logístico: “Começa na chegada das equipas, na preparação dos transportes desde o Aeroporto até aos seus hotéis, refeições… Por outro lado, também queremos mostrar a cidade, os cenários e o entretenimento.”

A organização do evento é da responsabilidade da Associação de Beneficência dos Leitores da Revista Macau e conta com o apoio de várias entidades locais.

SÉRIE DE PALESTRAS E ACTIVIDADES PARA PROMOVER A INCLUSÃO

“É impressionante”, disse Stefan Kruehn sobre os primeiros dias de uma semana dedicada às pessoas portadoras de incapacidades e de doenças de foro intelectual. “É realmente algo que não esperávamos porque no ano passado lutámos muito para conseguir a atenção e o envolvimento de estudantes locais. Este ano, não sei o que aconteceu, mas obviamente tentámos abordar universidades e, de repente, começámos a receber e-mails e telefonemas”, disse ao PONTO FINAL, acrescentando que na cerimónia inaugural, que decorreu na MGM, o público ultrapassou as 300 pessoas.

Kruehn salientou, no entanto, a necessidade de ter em atenção que os atletas que estão em Macau para participar não só no “Special Olympics Golf Masters”, mas também nas palestras durante esta semana, “não conseguem permanecer muito tempo na conferência devido à sua dificuldade de concentração.” Então, explicou o empreendedor e gerente desportivo, “eles passam algum tempo na rua entregues às actividades artísticas [que também fazem parte do programa da conferência].”

Quanto à escolha de Macau para a realização deste que é já um mega-evento dedicado à questão das deficiências do foro mental, Stefan Kruehn defendeu que é o lugar apropriado: “Eu sempre acreditei que se quiser mudar alguma coisa, Macau é o local perfeito porque para além de pequeno, está muito bem conectado”, defende o responsável.