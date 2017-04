Semana da Biblioteca de Macau arranca no sábado, no Edifício do Antigo Tribunal

Dedica ao tema “Leitura e Imagem”, a edição de 2017 da Semana da Biblioteca de Macau arranca no próximo sábado, às 10h30 da manhã, no Edifício do Antigo Tribunal. A iniciativa, que procura alargar as perspectivas da população relativamente à leitura e à imagem, inclui a realização de várias actividades, entre as quais se destacam “a venda de revistas arquivadas para fins de caridade, troca de livros, espectáculos de marionetas em inglês, workshops de acessórios de leitura e exposições de banda desenhada alemã”, lê-se em comunicado do Instituto Cultural.

