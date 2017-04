Reitora da Universidade Católica Portuguesa em Macau para visita de nove dias

A Universidade de São José (USJ) acolheu ontem a reitora da Universidade Católica Portuguesa (UCP), Isabel Capeloa Gil, no início da sua visita ao território. Ao longo da visita que se estende até dia 27, a reitora irá acompanhar algumas das iniciativas desenvolvidas pela Universidade de São José em articulação com a UCP e procurar estabelecer contactos com as autoridades civis e eclesiásticas locais.

Isabel Capeloa Gil tem vindo a promover estratégias de cooperação com a Faculdade de Indústrias Criativas da Universidade de São José, trabalhando conjuntamente com o seu director, Álvaro Barbosa. A visita à Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) é a primeira da acadêmica enquanto reitora da Universidade Católica de Portugal. No território encontram-se também em visita membros da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e da Global School of Law, assim como o Presidente do Centro Regional de Braga da Universidade Católica, João Duque.

A Universidade Católica Portuguesa conta com um elevado número de estudantes de Macau, principalmente nas áreas de Direito, Tradução, Estudos Portugueses e Ensino de Português Língua Estrangeira. Em discussão vão estar novas possibilidades de cooperação com as universidades da região, inseridas no plano de internacionalização da UCP.

A Universidade de São José foi fundada em 1996 pela Universidade Católica Portuguesa e pela Diocese de Macau com o nome de Instituto Inter-Universitário, adoptando a sua designação atual em 2009. Em 2017 a Universidade Católica de Portugal comemora meio século de existência.