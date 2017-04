Regresso de João Caetano a Macau agendado para Junho

João Caetano, jovem artista português nascido no território, volta a subir aos palcos da RAEM no próximo dia 2 de Junho, para um concerto a propósito das celebrações do Dia de Camões, Portugal e das Comunidades. O convite foi endereçado pela Casa de Portugal, noticiou ontem a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau.

O jovem percussionista começa este mês a sua digressão por Portugal, no dia 27. “João Caetano – Turismo de Macau Fnac tour 2017” é resultado de uma cooperação entre a Fnac e o Centro de Promoção e Informação Turística de Macau em Lisboa.

Já nos próximos dias 20 e 21, o baterista da banda britânicaa de acid jazz, “Incognito”, vai estar no bar de jazz Ronnie Scott’s, em Londres, juntamente com Ângelo Freire na guitarra portuguesa, Angelo Mateus na viola e com Joe Sam e Giacomo Smith no baixo e no clarinete, respectivamente.

A última vez que João Caetano esteve em Macau foi em Março do ano passado no âmbito do Festival Literário de Macau – Rota das Letras, onde estreou um projecto musical a solo com uma forte componente de percussão tradicional portuguesa.