Receitas das apostas nas corridas de galgos afundam no início do ano

No primeiro trimestre do ano, as receitas das corridas de galgos caíram mais de 58 por cento para 10 milhões de patacas, quando no primeiro trimestre do ano passado o montante arrecada tinha sido de 24 milhões de patacas. Os dados foram ontem revelados pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

A tendência foi acompanhada por uma queda do montante das apostas nas corridas de galgos através de apostas mútuas e lotarias. Neste caso a queda foi ainda maior, atingindo os 60 por cento, visto que no primeiro trimestre de 2016 o montante acumulado tinha sido de 114 milhões de patacas, mas nos primeiros três meses deste ano não foi além dos 46 milhões de patacas.

Recorde-se que o Governo deu à empresa Yat Yuen o prazo de dois anos, a partir de 21 de Julho de 2016, para que as actuais instalações fossem encerradas. O facto terá tido impacto sobre as receitas ligadas a este tipo de corridas.

De acordo com os dados ontem revelados pela DSEJ, ainda no primeiro trimestre o segmento de massas cresceu 8 por cento e o VIP 17 por cento, em relação ao primeiro trimestre de 2016. No geral o jogo cresceu 13 por cento, para uma receita de 63,5 mil milhões de patacas.

Tendo em conta que é pratica corrente da indústria classificar algumas mesas do mercado de massas como VIP – com o objectivo de permitir que se possa fumar nessas áreas – o banco de investimento Union Gaming defende que a recuperação do sector do jogo de Macau está a acontecer em grande parte por causa do sector de massas.

“Estimamos que as taxas de crescimento reais no primeiro trimestre se aproximem no mercado VIP de 14 por cento e no segmento de massas de 11 por cento”, explica o relatório escrito pelo analista Grant Govertsen.

“Isto significa que o mercado de massas está a crescer pelo terceiro trimestre consecutivos em níveis entre 11 e 12 por cento, o que é um sinal encorajador no contexto de uma recuperação estável e ancorada no mercado de massas”, acrescenta o especialista.