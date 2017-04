Páscoa: Número de visitantes aumentos 5,63 por cento

O número de turistas que visitaram o território durante o período das celebrações pascais aumentou 5,63 por cento em termos homólogos anuais, de acordo com os dados ontem revelados pela Polícia de Segurança Pública. Entre 14 e 17 de Abril, a RAEM recebeu um total de 427 254 visitantes, a maior parte dos quais oriundos de Hong Kong.

Na mesma altura, cruzaram aos fronteiras do território mais de dois milhões de pessoas. As Portas do Cerco voltaram a ser a fronteira que registou o maior movimento de saídas e entradas.