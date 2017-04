Instituto Cultural admite que fachada de edifício classificado está a cair por falta de manutenção

O Instituto Cultural admitiu, numa resposta à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que elementos da fachada do Restaurante Lok Kok, um edifício classificado devido ao interesse arquitectónico, caíram por falta de manutenção apropriada.

A situação ocorreu, admitiu o Instituto Cultural, apesar de em 2014 os problemas com o edifício terem sido detectado e o organismo ter exigido ao proprietário que realizasse as obras de manutenção. De acordo com o IC, a empreitada tinha recebido luz verde da parte do Executivo.

Inicialmente, a emissora em língua chinesa da Rádio Macau havia questionado o IC se tinha sido aprovado alguma licença para obras de alteração à fachada deste edifício, que é classificado. Porém o Instituto Cultural negou que tenha emitido qualquer licença, sublinhando que acredita que as alterações ao edifício da Rua 5 de Outubro se deveram à queda dos elementos da fachada e não a acção humana.