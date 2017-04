 Homem detido por tentar trocar fichas de jogo falsas

Um cidadão da República Popular da China foi detido pela Polícia Judiciária, três meses depois de se ter colocado em fuga, após ter sido acusado pela equipa de segurança de um casino de estar a conduzir apostas com recurso a fichas falsas. O homem foi detido no sábado quando tentava repetir a façanha, exactamente no mesmo casino.

No total, a Polícia Judiciária apreendeu 53 fichas de jogo falsas, cada uma das quais com um valor nominal de 1000 dólares de Hong Kong. O suspeito terá conduzido por quatro vezes um golpe similar no início do ano em quatro casinos da strip do Cotai, ao trocar com sucesso as fichas falsas por fichas verdadeiras. À quinta tentativa, o azar bateu à porta do meliante, uma vez que o croupier a quem entregou as fichas desconfiou da autenticidade das mesmas. O suspeito foi interceptado no sábado quando se preparava para entrar no mesmo casino, tendo negado as acusações. O caso foi entregue ao Ministério Público, que deve acusar o homem de burla e de conduta fraudulenta.