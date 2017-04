Hetzer Siu quer que Governo invista na formação de terapeutas locais  

O Director Executivo da Macau Special Olympics, Hetzer Siu, quer que o Governo se comprometa com a formação de terapeutas locais. O responsável sublinha que não tem nada contra a contratação de terapeutas fora das fronteiras do território, mas lembra que a opção se prefigura como onerosa e incerta, uma vez que os profissionais estrangeiros nem sempre se conseguem adaptar à realidade de Macau. Hetzer Siu Yu Hong sugere que o Governo reforce a aposta na formação progressiva de profissionais locais, ao mesmo tempo que revê o esquema de subsídios com que se propõe atrair terapeutas estrangeiros ao território.

O Director Executivo da Macau Special Olympics estima que neste momento os terapeutas estrangeiros radicados no território não encham os dedos de uma mão. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Hetzer Siu sugere ainda que o Executivo avance para a criação de um sistema de certificação profissional destinado aos portadores de deficiência intelectual. O responsável quer ainda que o Governo crie mecanismos de mobilidade vertical ascendente para permitir uma melhor integração laboral dos deficientes intelectuais do território.