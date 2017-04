Exposição de design e workshop de cerâmica arrancam hoje na MUST

É hoje inaugurada, na Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de Ciências e Tecnologias de Macau (MUST), uma exposição que abrange trabalhos elaborados pelos alunos do curso de Artes e Design e que combinam os recursos culturais e ambientais do território. À inauguração da mostra “MUST Design ‘45°’” junta-se uma acção de formação no campo da cerâmica.

O Festival do Dragão Embriagado, as fontes das placas das lojas antigas espalhadas pela cidade, o chá de ervas de Macau, o projecto paisagístico do complexo junto ao cais 16 com a segunda fase do projecto do metro ligeiro, a adaptação do antigo edifício do Gabinete de Comunicação Social e a paisagem do Parque Marginal situado na parte Este dos Novos Aterros da Zona B são alguns dos projectos abordados na mostra.

Para além da exposição, a MUST promove no mesmo dia um workshop internacional de cerâmica moderna na plataforma de aprendizagem experimental “MUST Like”. Hoje ainda é inaugurado o Centro de Pesquisa para a Cultura Cerâmica, resultado de uma cooperação entre a universidade e o Jingdezhen Ceramic Institute, cidade da China Continental especializada em produção de cerâmica.