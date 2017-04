Estudo defende criação de “strip” em Osaka para competir com Macau

A consultora Global Market Advisors defende que o Japão deve apostar no desenvolvimento da indústria do jogo em Osaka para competir com Macau, Las Vegas e Singapura pelo mercado internacional. A cidade poderá ser uma melhor aposto do que Tóquio em termos de encaixe financeiro.

Para competir com Macau, Las Vegas e Singapura no mercado do jogo virado para os turistas internacionais, o Japão deve apostar em Osaka, como a região chave para o desenvolvimento da indústria dos casinos. Esta é a conclusão de um estudo da consultora Global Market Advisors, que sugere, inclusive, a criação de uma “Osaka Strip”, na ilha de Yumeshima.

De acordo com as conclusões do documento, intitulado “Empreendimentos Turísticos no Japão”, Osaka é a cidade onde as receitas provenientes de visitantes internacionais atingem o valor mais elevado. Neste caso em concreto, a receita é estimada em 10,9 mil milhões de dólares norte-americanos, com os turistas a contribuírem para 47 por cento desse montante. Os jogadores locais seriam responsáveis pelos restantes 53 por cento.

Os números apresentados para Osaka exigem que o mercado de jogo da cidade tenha vários operadores, à semelhança do que sucede em Macau. Contudo, o montante das receitas da RAEM é muito superior. Por exemplo, só no ano passado os casinos do território encaixaram proveitos na ordem dos 27,9 mil milhões de dólares norte-americanos.

O estudo considera, no entanto, outros cenários. Como alternativa, os responsáveis pela investigação avançam com estimativas para um modelo em que a indústria do jogo está concentrada em mais do que uma cidade. No caso do jogo ser autorizado tanto em Osaka como em Yokohama, a Global Market Advisors espera que as receitas cheguem aos 12,5 mil milhões de dólares norte-americanos. Contudo, nesta situação os turistas apenas contribuem com 25 por cento das receitas dos casinos.

Outro cenário equacionado aponta para a construção de casinos nas cidades de Osaka, Tokyo, Sasebo e Hokkaido. Nesta situação as receitas atingem os 14,3 mil milhões de dólares, contudo a proporção proveniente do turismo é apenas de 23 por cento.

Por último, a consultadora apresenta um cenário em que o jogo seria autorizado em nada menos do que seis cidades: Tóquio, Osaka, Sasebo, Sendai, Yokohama e Hokkaido. Neste caso as receitas saltariam para os 24,2 mil milhões de dólares, mesmo assim abaixo dos valores de Macau. Contudo apenas cerca de 8 mil milhões, ou 34 por cento, seriam provenientes de visitantes e apostadores estrangeiros.

Já em relação ao tempo que todo o processo pode demorar até que primeiro casino abra as portas, a Global Market Advisors aponta para que tal apenas deva acontecer dentro de sete anos, em 2023.

Sobre as hipóteses das operadoras internacionais conseguirem uma licença no Império do Sol Nascente, a Global Market Advisors avisa que quem não conseguir um parceiro local vai enfrentar uma “ íngreme montanha de obstáculos”.