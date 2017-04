DSAL sem respostas à questão do alojamento na contratação de não-residentes

A Direcção de Serviços para os Assuntos Laborais admitiu à deputada Wong Kit Cheng que ainda não tem uma solução para o problema da definição do pagamento do alojamento fora do local de trabalho e dos encargos com transportes inerentes ao processo de contratação de não-residentes.

Questionado sobre o assunto, o director do organismo, Wong Chi Hong limitou-se a explicar que a DSAL mantem uma postura de mente aberta para ouvir as sugestões da sociedade nesse capítulo. Só depois irá fazer uma análise sobre o tópico e ponderar mudar a actual legislação.

Em relação aos regime de licenciamento das agências de emprego, Wong Chi Hong diz que vão ser introduzidas várias alterações ao regulamento actual. Entre elas um sistema de conselheiros de emprego, que vai ser o único elemento das agências de emprego que vai poder oferecer propostas de emprego a não-residentes.

Os futuros conselheiros vão ter também de obter uma licença para operar de forma legal, devendo-lhes ser exigida uma atitude honesta e responsável, afirmou o director da DSAL.

O novo documento define igualmente os critérios para que as agências sejam licenciadas e reforça as penas para as infracções, como a oferta de emprego a turistas.