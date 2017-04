Associação quer prédios maiores nos bairros antigos

Os dirigentes da Federação da Indústria e Comércio de Macau – Distritos Centro e Sul querem que o Governo pondere eventuais alterações à cota altimétrica dos edifícios situados nos bairros antigos localizados entre o Patane e a Barra. O presidente do organismo, Fong Kam Soi, justifica o pedido com o princípio de que o Governo deve permitir que os idosos que moram nas zonas em questão aí possam permanecer, ainda que em condições mais condignas.

O responsável defende que o Executivo deve permitir que os edifícios em risco sejam reconstruídos com uma altura superior à que têm actualmente. Fong Kam Soi sustenta ainda que mecanismos como elevadores devem ser obrigatórios nos prédios reconstruídos, para que os idosos que neles habitam se possam deslocar ao exterior com maior facilidade. O presidente da Federação da Indústria e Comércio de Macau – Distritos Centro e Sul avança com o exemplo do bairro de São Lourenço, onde uma boa parte da população tem acima dos 60 anos.