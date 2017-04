Ver a deficiência como uma força e não como uma fraqueza

Realizam-se hoje uma série de palestras e actividades na Escola Internacional de Macau (TIS em inglês) integradas na segunda conferência sobre a inclusão “de pessoas com deficiências de foro intelectual na Ásia”. Há 160 participantes com deficiência e 90 acompanhantes provenientes de diversos países do mundo que vão jogar, dançar e pintar com alunos da TIS.

Cláudia Aranda

A segunda conferência sobre a inclusão “de pessoas com deficiências de foro intelectual na Ásia”, promovida pela Associação de Beneficência dos Leitores da Macau Business e o Macau Special Olympics, arrancou ontem no hotel-casino MGM com uma intervenção sobre a inclusão na era digital de pessoas com deficiência de foro intelectual. A palestra foi ministrada por Natalia Amelina, especialista do programa do Instituto para as Tecnologias de Informação na Educação da UNESCO (UNESCO IITE). O evento de ontem marcou o início de uma série de actividades destinadas a promover a inclusão social.

A conferência move-se hoje para um estabelecimento de ensino – a Escola Internacional de Macau, em inglês, “The International School” (TIS) – “porque é muito importante que as pessoas com deficiência vejam como funciona o mundo real”, referiu Rovanna Bawden, directora do departamento de apoio aos estudantes da TIS. Há 160 participantes com deficiência do foro intelectual e cerca de 90 acompanhantes, vindos de todo o mundo, adiantou a responsável:

“Temos que sensibilizar as pessoas em Macau, porque precisamos de recuperar o tempo perdido, em termos de como vemos a inclusão das incapacidades e deficiências de foro intelectual”, alertou a educadora.

Rovanna Bawden explicou que a TIS é “a única escola que oferece um programa totalmente inclusivo”: “Não fazemos uma selecção na admissão de estudantes. Para muitos pais em Macau, muitas vezes, o medo é, quando vêm à entrevista de admissão, ser-lhes dito pela escola que não têm espaço para a criança, porque esta necessita de atenção especial. Muitos pais têm receio em dar informação. Mas, se eles nos derem informação, nós asseguramos que vamos tentar garantir ajustar os programas, de maneira a que a criança possa vir a integrar o plano curricular geral da escola. O que fazemos é garantir que as crianças não sejam excluídas da escola. A questão aqui é garantir que o mundo possa ver a deficiência como uma força e não como uma fraqueza”, frisou. “Cada criança tem algo para oferecer, cada uma tem uma força, temos que a encontrar e garantir que são bem sucedidos. Talvez não sejam perfeitos em algumas coisas, mas se encontrarmos os seus pontos fortes então essa criança poderá concluir a escola”.

A educadora prosseguiu afirmando que esta parceria com a conferência sobre inclusão é “muito importante”, porque mostra que pessoas com deficiência, “quando são integradas e terminam a escola, se seguirem o seu sonho, podem tornar-se membros bem sucedidos na sociedade”.

Hoje, os estudantes da Escola Internacional de Macau vão “trabalhar lado a lado e aprender com as pessoas portadoras de alguma deficiência, por exemplo, desenvolver as competências sociais, todos os nossos miúdos vão trabalhar com os atletas”, afirmou.

Os colóquios na Escola Internacional de Macau começam logo pela manhã, com uma mensagem de Stefan Kuehn, director do Special Olimpycs Golf Masters. Seguem-se, pela tarde, workshops de teatro, música e actividades ao ar livre, acrescentou Rovanna Badwen.

A conferência teve como ponto de partida a organização do torneio de golfe Macau Special Olympics Golf Masters, destinado a pessoas com deficiências de foro intelectual. Nos primeiros anos os promotores do torneio concentraram-se apenas no evento, até que em 2016 os organizadores do Macau Special Olympics Golf Masters e membros da Associação de Beneficência dos Leitores da Macau Business decidiram começar a organizar em Macau uma conferência dedicada à inclusão de pessoas com deficiência mental e intelectual na Ásia.