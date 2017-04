Ténis: João Sousa mantém 36.º posto do ‘ranking’ ATP

O português João Sousa manteve-se no 36.º lugar do ‘ranking’ mundial, com Gastão Elias a reentrar no ‘top-90’ na actualização de ontem da hierarquia do circuito ATP.

Depois de não ter jogado na última semana, João Sousa, que se apurou no domingo para a segunda ronda do Masters1000 de Monte Carlo, segue como melhor português.

Gastão Elias perdeu a final do ‘challenger’ de Barletta e acabou por subir nove lugares no ‘ranking’, ocupando agora o 88.º posto.

No topo da hierarquia, destaque apenas para a subida do japonês Kei Nishikori ao quinto lugar, com o britânico Andy Murray a manter-se na liderança, à frente do sérvio Novak Djokovic e dos suíços Stanislas Wawrinka e Roger Federer.