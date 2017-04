Proprietários de edifícios históricos devem antecipar a chegada das chuvas e tufões

Macau está prestes a entrar na época das chuvas e dos tufões e o Instituto Cultural (IC) lançou um apelo dirigido aos detentores e proprietários de imóveis com valor patrimonial ou de estruturas históricas para procederem à manutenção dos mesmos. Os proprietários dos imóveis em questão deverão manter-se informados quanto às condições meteorológicas do território, implementar medidas preventivas e monitorizar o estado dos edifícios sob a sua alçada. Em comunicado, o Instituto Cultural afirmou que será “mais pró-activo na cooperação com as entidades gestoras do património privado, incluindo proprietários e residentes para garantir a salvaguarda eficaz do património cultural.”

Na última reunião da estrutura da proteção civil, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SGM) anunciaram as estimativas para 2017, esperando-se que por Macau passem entre cinco a sete tufões até à segunda quinzena de Setembro. Para esta semana os SGM preveem aguaceiros e trovoadas a partir de quinta-feira que se vão prolongar até ao fim-de-semana.