Produtores açorianos fazem mira a Macau

Até ao final da semana, a Associação Agrícola de São Miguel, nos Açores, vai entregar uma candidatura a fundos comunitários destinada a promover o leite açoriano em vários mercados, entre os quais constam Macau e a República Popular da China. A intenção foi reiterada no final da semana passada à margem de uma reunião do sector da indústria dos lacticínios que decorreu em Ponta Delgada: “Vamos entregar até dia 20 uma candidatura que tem a ver com a promoção em mercados não nacionais, nomeadamente na China, Macau e também na América do Norte, que são mercados que eu acho que têm condições no futuro de absorver as produções porque os nossos produtos de qualidade, são produtos de excelência”, lembrou João Ponte, dirigente da Associação.

A proposta chega numa altura difícil para os produtores açorianos. O presidente da Associação de Jovens agricultores micaelenses lamentou na quinta-feira, no final da reunião com intervenientes do sector, que as indústrias de leite recusem pagar mais um cêntimo por cada litro pago à produção.

“Não ficámos satisfeitos obviamente, o resultado foi negativo, não houve aumento e não podemos estar satisfeitos quando o resultado é esse, mas vamos continuar atentos à situação e vamos continuar a nossa reivindicação (do aumento) do preço do leite”, disse César Pacheco à saída de uma reunião que se realizou na sede da associação, na freguesia dos Arrifes, em Ponta Delgada.