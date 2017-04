Preços da actividade turística mantiveram tendência de queda

Os visitantes que escolheram a Região Administrativa Especial de Macau como destino entre Janeiro e Março viram os produtos e bens adquiridos mais baratos do que no mesmo período do ano passado, indicam dados oficiais divulgados no final da semana passada.

De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o Índice de Preços Turísticos (IPT) diminuiu 5,45 por cento em termos anuais homólogos, ampliando a tendência de queda face à registada no quarto e último trimestre do ano passado (-4,48 por cento).

Os decréscimos mais significativos foram registados nas secções de transportes e comunicações (21,16 por cento) e alojamento (14,39 por cento), refere a DSEC, que destaca a redução dos preços do alojamento em hotéis e dos bilhetes de avião.

Essas quedas foram atenuadas pela subida, em termos anuais homólogos, nos índices de preços da restauração (4,86 por cento) e actividades culturais (4,59 por cento), associada ao período de festividades do Ano Novo chinês.

A variação do IPT médio dos quatro trimestres terminados no trimestre de referência, em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores, diminuiu 5,11 por cento.

Os decréscimos mais relevantes foram verificados no alojamento (-18,64 por cento) e transportes e comunicações (-15,88 por cento). Em contrapartida, os índices de preços das secções de restauração e bens diversos subiram 3,13 por cento e 2,10 por cento, respectivamente.

O Índice de Preços Turísticos, que reflecte a variação de preços dos bens e serviços adquiridos pelos visitantes em Macau, caiu em 2016 pelo segundo ano consecutivo, depois de em 2015 ter registado a primeira diminuição no acumulado de um ano desde que o índice é divulgado.

O território recebeu, no ano passado, mais de 30 milhões de visitantes.