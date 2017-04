De forma a apostar no desenvolvimento económico da zona do antigo Bazar Chinês, a Federação da Indústria e Comércio de Macau – Distritos Centro e Sul vai organizar um mercado à noite entre 15 de Abril e 18 de Junho, no Largo do Pagode do Bazar. Esta é igualmente uma forma do organismo homenagear algumas das zonas mais antigas do território.

De acordo com a informação providenciada pela Federação, a moda, o entretenimento e a gastronomia vão ser a principal aposta para este mercado.