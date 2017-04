Foram mais de 178 mil, os visitantes que entraram em Macau no Domingo de Páscoa, de acordo com os números avançados pelo Serviço de Migração, que é citada pelo Canal Macau. Das 178.276 pessoas, quase metade dizia respeito a cidadãos da República Popular da China.

Tal como é habitual, as Portas do Cerco voltaram a ser o posto de entrada mais utilizado, registando um total de 123.656 entradas. O Terminal de Passageiros do Porto Exterior foi o segundo posto mais utilizado com 23.278 entradas.