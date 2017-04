Mais de 1500 rolos de papel higiénico roubados em parque de Sichuan

É uma revolução que deu para o torto. No espaço de pouco mais de uma semana foram roubados mais de um milhar e meio de rolos de papel higiénico num parque de Chengdu, capital da província continental de Sichuan. A ocorrência levou a administração da estrutura a considerar recorrer ao reconhecimento facial, à semelhança do que já se faz em Pequim.

Desde o início deste mês que o Parque Popular de Chengdu disponibilizava papel higiénico gratuito, como parte da “revolução das retretes”, termo que designa o programa de renovação das casas de banho públicas chinesas.

No entanto, as autoridades descobriram que, no espaço de sete dias, desapareceram 1.500 rolos de papel higiénico, de acordo com o jornal Chengdu Business Daily.

Feng Huiling, um dos responsáveis pela gestão do parque, disse ao jornal que 30 casas de banho do parque ficaram sem papel higiénico no espaço de uma hora.

O roubo de papel higiénico pode custar ao parque mais de 120.000 patacas por ano, detalhou Feng, sugerindo que o espaço deverá seguir o exemplo do Templo do Céu, em Pequim, onde para ter direito a papel higiénico as pessoas devem ficar durante três segundos em frente a uma câmara ligada a um sistema de reconhecimento facial, sem óculos ou chapéu.

Neste caso, cada pessoa tem direito a 60 centímetros de papel higiénico. Os utilizadores das casas de Banho do Templo do Céu devem esperar nove minutos antes de voltarem a pode pedir papel higiénico e os que abusam da utilização do espaço deixam automaticamente de receber.

O novo sistema já motivou, no entanto, algumas queixas. A tecnologia por vezes falha, deixando os utilizadores das casas de banho literalmente de calças na mão à espera durante uma eternidade por uma nova porção de papel. Há ainda quem se queixe da falta de privacidade, já que a máquina efectua também uma gravação em vídeo que permite perceber quantas vezes as pessoas vão à casa de banho e quanto papel utilizam.

As autoridades do parque adoptaram aquele sistema após descobrirem que um número crescente de residentes locais roubava papel higiénico das casas de banho do espaço.