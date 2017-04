Macau vence competição internacional de gestão

Uma formação em representação de Macau sagrou-se vencedora da edição de 2017 do Global Management Challenge (Competição Global de Gestão) durante as finais que decorreram em Doha, capital do Qatar, na semana passada. A formação do território alcançou o mais alto nível de desempenho numa simulação de investimento, superando a Rússia e a República Popular da China que conquistaram, respectivamente, o segundo e terceiro lugar.

O Global Management Challenge nasceu em Portugal no ano de 1980 como uma competição internacional de estratégia e gestão. Durante a competição cada equipa é desafiada a gerir uma empresa num simulador interactivo, através do qual procura obter o melhor resultado de investimento no mercado em que está inserida. Após a primeira e a segunda volta é disputada a final nacional, através da qual são selecionados os finalistas que irão competir nas Finais Internacionais que, por cinco vezes, já se realizaram em Macau.

Em Macau e Hong Kong, a fase nacional é organizada pela Associação de Gestão de Macau (AGM) e pela empresa Simuladores e Modelos de Gestão desde 1996. Na edição de 2017 – cuja final decorreu na semana passada em Doha – participaram nas fases nacionais 111 equipas de Macau e 126 equipas de Hong Kong, das quais se sagraram vencedoras duas equipas compostas exclusivamente por estudantes. Citada pelo Global Management Challenge, Jodie Lam, assistente de direção da AGM, explica que a competição é um verdadeiro sucesso no território: “Temos mais estudantes porque a inscrição é gratuita para as equipas de estudantes mas esperamos ver mais gestores da edição de 2017.” As equipas podem ser constituídas exclusivamente por quadros de empresas, estudantes universitários ou podem igualmente ser mistas.

A 37.ª edição das Finais Internacionais reuniu 23 países e regiões, durante as quais os participantes tiveram de tomar decisões referentes às várias áreas da sua “empresa” como marketing, produção, recursos humanos e finanças.

Atualmente, o Global Management Challenge está presente em mais de 30 países da América, Europa, África e Ásia, reunindo ao longo dos seus 37 anos mais de meio milhão de participantes. Empresas das mais diversas áreas já participaram na competição, tais como: banca, comunicação, consultoria, tecnologias da informação, seguros, advocacia, media, indústria farmacêutica, construção, transportes e turismo.